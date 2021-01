Kwart winkels in gevaar: ‘Wie gaat die winterjassen nog kopen?’

Belasting­dienst: Controleer voorlopige aanslag voor volgend jaar

11 december Burgers en ondernemers krijgen komende weken voorlopige aanslagen voor volgend jaar, maar omdat voor veel mensen de situatie is veranderd door de coronacrisis roept de Belastingdienst op om de gegevens goed te controleren. Anders kan het zijn dat ze later geld moeten terugbetalen of juist moeten bijbetalen.