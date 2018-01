'Kunstmatige intelligentie is de grootste kans die de mensheid heeft'

Hoe is het om na jaren positieve pers forse kritiek te krijgen?



,,Met schaalgrootte komt kritiek en meer controle. Europa en de VS kennen verantwoordelijke instituties die alle recht hebben ons onder het vergrootglas te leggen. Het is aan ons om juist te handelen. Soms doen we iets verkeerd, adresseren we dat en veranderen we dingen.''



,,Wat de boete betreft: we zijn ons bewust van de zorgen, maar zijn het niet met die bewering eens. De zaak draait om online winkelen en we zijn er absoluut van overtuigd dat we onze producten zo ontwikkelen dat gebruikers ze beter vinden.''



2,4 miljard euro is niet niks. Eurocommissaris Vestager zegt dat Google zijn advertenties voortrekt boven die van concurrerende vergelijkingssites.



,,En wij hebben beroep aangetekend, laten we de uitkomst afwachten. Los daarvan: wij moeten de juiste dingen doen en met de Commissie in gesprek gaan.''



Google's motto was altijd Don't Be Evil, wees niet kwaadaardig. Is dat nog iets waard in 2018?



,,Don't be evil was nooit ons officiële bedrijfsmotto. Zelf vind ik het maar een lage lat, het is geen hoge standaard. Ons doel moet zijn om goed te doen in de samenleving. We willen positieve impact hebben met onze producten die miljarden mensen wereldwijd gebruiken.''



