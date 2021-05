Kritiek op Amazon groeit: steeds meer Amerikanen schamen zich voor aankopen bij onlinegigant

Brussel wil vijf miljoen euro uittrekken voor ontslagen KLM-personeel

6 mei De Europese Commissie wil vijf miljoen euro uittrekken om KLM-personeel dat vanwege de coronacrisis is ontslagen aan een nieuwe baan te helpen. Het geld is bedoeld om 1200 ontslagen werknemers om te scholen of te helpen een eigen zaak te beginnen, meldt de commissie vanmiddag. Zij verwacht dat KLM zelf 3,4 miljoen euro bijlegt.