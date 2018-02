KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2 gedaagd om 'gratis' mobieltjes

De Hoge Raad oordeelde in 2014 dat het verstrekken van een mobiele telefoon bij een abonnement in feite een verkapte lening en koop op afbetaling is. Dat betekent dat allerlei strenge regels van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) zouden moeten gelden.



Later oordeelde 's lands hoogste rechter dat consumenten recht op schadevergoeding hebben. Ze kunnen hun contract ontbinden en hun mobieltje terugsturen. Inmiddels is de wet gewijzigd en gelden inderdaad strengere regels. Zo krijgen consumenten sinds een jaar een BKR-registratie als ze abonnement nemen met een smartphone boven de 250 euro.



De Consumentenbond eist nu compensatie omdat KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2 jarenlang Nederlanders jaren niet juist hebben geïnformeerd. Sinds de eeuwwisseling zijn naar schatting 10 tot 20 miljoen toestellen op deze wijze verkocht.