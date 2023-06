KPN neemt concurrent Youfone met 540.000 klanten over

Youfone is sinds 2008 actief in Nederland en biedt naast mobiele abonnementen ook internet en tv aan voor thuis. Verbindingen van klanten van Youfone liepen al via het KPN-netwerk. Volgens KPN blijft Youfone zelfstandig opereren binnen KPN. Het bedrijf zegt dat met de overname de positie van KPN in de mobiele en breedbandmarkt aanzienlijk wordt versterkt.