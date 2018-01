KPN herbenoemt De Jager, ziet omzet in 2017 dalen door roaming

Blok, die binnenkort het stokje overdraagt aan de Italiaan Maximo Ibarra en voor het laatst de jaarcijfers presenteerde, sprak ondanks de dalende omzet van een sterk jaar. ,,We hebben 85.000 breedband klanten gewonnen 113.000 tv-klanten en 13.000 mobiele klanten." Bovendien steeg het aantal mensen die gecombineerde bundels van vast en mobiel afnemen. Dat doen nu ruim de helft (51 procent) van de klanten, tegen 43 procent een jaar eerder. Op het KPN-merk is dat zelfs 65 procent.



Wat het effect van het samengaan van T-Mobile en Tele2 zal zijn, kan Blok nog niet zeggen. ,,Maar de Nederlandse mobiele markt blijft concurrerend, mede door het aantal merken dat via de netwerken van KPN en anderen bundels verkopen."Op de zakelijke markt ziet Blok ondanks de daling eveneens positieve trends in de omzet. ,,De wensen van bedrijven verschuiven naar meer cloud, ICT en gebundelde diensten. We hebben daarom in 2017 onze proposities flink vereenvoudigd. We zien dat dat werkt.



Blok wijst er op dat de daling op de zakelijke markt in de laatste maanden van 2016 nog negen procent bedroeg, maar in de laatste maanden van 2017 nog slechts 1,1 procent. ,,Ik heb in 2015 gezegd dat het herstel van de zakelijke markt een tijd van drie tot vijf jaar vergt. We liggen op dat schema."