KPN gaat routers, tv-decoders en netwerkapparatuur recyclen

In het maandagavond ondertekende KPN Circulair Manifest beloven ARRIS, Ericsson, HP Enterprise, Huawei, ZTE en recyclingsspecialisten Teleplan en Drake & Farell dat KPN’s apparatuur de komende jaren steeds langer meegaat en met minder nieuwe grondstoffen worden gefabriceerd. Uiterlijk in 2025 moet KPN's nieuwe apparatuur bestaan uit herbruikbare materialen.



De laatste jaren werkt het concern hard aan een duurzamer businessmodel. Met resultaat: ondanks dat het datagebruik de afgelopen zes jaar met factor acht toenam, daalde het energieverbruik. Inmiddels is KPN sinds 2015 volledig klimaatneutraal en gebruikt het enkel groene stroom. De Amerikaanse Dow Jones Sustainability Index verleende het concern vorige maand daarvoor het predikaat ,,meest duurzame telecombedrijf in de wereld.”



Volgens topman Eelco Blok is er een volgende stap nodig. Als grootste ICT-dienstverlener en telecombedrijf gebruikt KPN nog steeds 0,8 procent van alle elektriciteit in Nederland.