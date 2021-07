KPN: Er zit door thuiswerk en 5G weer groei in de mobiele markt

Thuiswerken en de uitrol van 5G-mobiele netwerken heeft KPN voor het eerst in vier jaar weer meer mobiele klanten opgeleverd. Ook het aantal glasvezelklanten bij het telecombedrijf is dit jaar toegenomen, tot meer dan drie miljoen. De groei van breedbandinternet blijft daarbij achter.

Doordat de markt voor mobiele telefonie verzadigde, zag KPN sinds 2017 geen toename meer in het aantal aansluitingen en klanten. Aanvankelijk temperde ook de coronacrisis vorig jaar de animo, vooral bij MKB-bedrijven. Maar inmiddels zit de groei er weer in.

In het tweede kwartaal van dit jaar, waarover KPN dinsdagochtend cijfers bekend maakte, steeg de omzet uit mobiele abonnementen voor particulieren 1,3 procent, vergeleken met vorig jaar.

,,Het was een goed kwartaal,” zegt KPN-topman Joost Farwerck. ,,We zien voor het eerst in vier jaar weer groei in mobiele abonnementen voor particulieren, mede vanwege onze unlimited-abonnementen.” Onbeperkt datagebruik is voor veel mensen belangrijk vanwege thuiswerken en videovergaderen. De omslag heeft ook te maken met het groeiende aanbod van mobieltjes voor het 5G-netwerk.

Daarnaast maakt KPN volgens Farwerck extra vaart op het gebied van glasvezelaansluitingen voor internet en tv. ,,Afgelopen kwartaal hebben we 113.000 huishoudens op glasvezel aangesloten en tellen daarmee nu meer dan drie miljoen aansluitingen. Bijna de helft van Nederlanders kan nu gebruik maken van internet via glas, het merendeel bij KPN. Eind dit jaar is dat 80 procent van de huishoudens.” KPN werkt daarmee sinds vorig jaar samen met APG, de investeringstak van pensioenfonds ABP

Uploaden

Minder te spreken is Farwerck over de groei van het aantal breedbandaansluitingen. ,,Inclusief de overname van Oxxio hebben we 2300 meer breedbandklanten dan vorig jaar, dat moet beter.”

Desondanks ligt de telecomaanbieder volgens de topman voor op de groeikoers die eind vorig jaar is ingezet. ,,Het is onze ambitie om versneld te groeien op de massamarkt. Daar investeren we fors in, jaarlijks 1,2 miljard euro.” Daarmee is KPN naar eigen zeggen bijna zeker de grootste investeerder van alle telco’s in Europa.

Hulp van buiten is daarbij volgens hem niet nodig. “Er was interesse van buitenlandse partijen. We hebben onlangs twee overnamevoorstellen bekeken maar die bieden geen meerwaarde voor deze strategie.”

Dat het aanbod van KPN daarbij in vergelijking met andere landen in Europa duur is, zoals de Consumentenbond onlangs oordeelde, klopt volgens Farwerck niet. ,,We zitten in Europa qua prijs op het gemiddelde. Het is ook wat je vergelijkt. In Nederland verkopen we breedband vaak met tv, die vergelijking gaat bij de Consumentenbond mank. En de kwaliteit van het Nederlands netwerk is ook duidelijk anders elders. De kwaliteit van internet in landen als Frankrijk, Spanje en Groot-Brittannië is duidelijk minder.”

Onder vuur

Ook ligt het bedrijf, dat met Ziggo een duopolie vormt op het gebied van vaste internetwerken voor particulieren en bedrijven, weer onder vuur van toezichthouder ACM. Die onderzoekt of de twee weer verplicht moeten worden hun netwerken open te stellen voor concurrenten.

Waar Ziggo zijn kabels van oudsher voor zichzelf houdt, stelt KPN ze open voor anderen. Wel is er kritiek op de voorwaarden die het bedrijf daarbij stelt. “Er is wat ons betreft geen probleem,” zegt financieel topman Chris Figee. ,,We hebben onze voorwaarden niet aangepast. We vinden het niet nodig dat de telecommarkt wordt gereguleerd.”

,,Wij houden onze netwerken open voor andere aanbieders. Dat is goed voor onze klanten en voor KPN. De groei in de markt zit elders dan KPN en Ziggo, maar bij aanbieders als T-Mobile die via ons netwerk werken. Daar profiteren wij van mee.”

De omzet bij KPN bleef het afgelopen kwartaal met 1,3 miljard euro gelijk aan die uit het tweede kwart van vorig jaar. De nettowinst steeg sterk, naar 800 miljoen euro, vanwege bijzondere posten, maar als die buiten beschouwing worden gelaten, ging de winst nog altijd 20 procent omhoog. KPN gaat eigen aandelen inkopen, wat gunstig is voor bestaande aandeelhouders.