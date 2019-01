‘Koters verleiden met reclame is kinderspel’

'Die wil ik hebben!', roept mijn dochtertje uit. Op televisie is een reclame van een plastic zeemeermin met grote ogen, lang roze haar en een glitters over haar hele lichaam. Typisch het soort speelgoed dat ik buiten de deur wil houden. Zodat enorme ogen en glitters niet haar schoonheidsideaal worden, en omdat de pop eruit ziet alsof die zo weer kapot is. Maar de marketeers hebben hun werk goed gedaan. Twee knappe, wat oudere meiden spelen met de zeemeermin, in een roze slaapkamer. Daar wil ik bij horen, hoor ik mijn dochter denken. Bah, hier gaan we nog heel wat gedoe over krijgen.