Kopers ontvluchten grote steden - kijk hier hoe het zit in jouw gemeente

In deze gemeenten schreven (veel) meer mensen zich uit dan in bij de gemeente:



Amsterdam: -8.872 mensen

Groningen: -1.540

Den Haag: -1.151

Maastricht: -1.024



In deze gemeenten kwamen juist (veel) meer mensen wonen dan er vertrokken naar een andere Nederlandse gemeente:



Nijmegen: +1.295 mensen

Almere: +1.076

Westland: +903