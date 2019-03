Koopwoning het goedkoopst in Delfzijl, het duurst in Blaricum - check hier jouw gemeente

Delfzijl, De Marne, Pekela, Oldambt en Den Helder. Het zijn misschien niet de eerste plekken waar de starter op de huizenmarkt kijkt voor een woning. Toch zijn dit wel de gemeenten waar het gemiddeld genomen het goedkoopst is om een woning te kopen. Een koper kon daar vorig jaar voor gemiddeld onder de 165.000 euro slagen voor een woning. Het goedkoopste is Delfzijl met een gemiddelde verkoopprijs van 142.000 euro.

Een ander verhaal is het in gemeenten als Blaricum, Laren, Bloemendaal en Wassenaar. Daar hoeft de huizenkoper voor minder dan zes ton het niet eens te proberen. Blaricum spant de kroon als duurste woongemeente van Nederland. Vorig jaar kostte een koopwoning daar gemiddeld ruim 902.000 euro. Dit is de hoogste verkoopprijs sinds de start van de meting in 2000, aldus het overzicht van het statistiekbureau en het Kadaster.

Dat het prijsverschil tussen de goedkoopste gemeente en duurste gemeente hard is gestegen, blijkt wel uit hun cijfers. In 2017 bedroeg het prijsverschil nog 635.000 euro, vorig jaar was dat 760.000 euro. In 80 procent van de gemeenten lag de gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning tussen 211.000 en 372.000 euro, in 10 procent van de gemeenten was de gemiddelde huizenprijs lager dan 211.000 euro.