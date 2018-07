Komt het ooit nog goed met Air France-KLM?

Weer wordt een eindspel gespeeld bij Air France-KLM. En wederom is de toekomst van de luchtvaartgroep vooral een strijd om de macht. Vorige week probeerden de koningen van het concern de toekomstige verhoudingen binnen het zwaar gehavende luchtvaartconcern vast te leggen, maar hun tweedaagse heidebijeenkomst leidde niet tot besluiten.

Bestuurders staan lijnrecht tegenover elkaar over de zeggenschap binnen Air France-KLM, waarbij de breuklijnen dwars door de bloedgroepen lopen. In een Frans voorstel verliest de nieuwe topman van de groep zijn directe zeggenschap over Air France, dat net als KLM een eigen topman krijgt. Die kan zich dan helemaal storten op de problemen bij de Franse maatschappij, de grootste bedreiging voor het voortbestaan van het concern.