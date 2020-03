Koersdreun luchtvaartsector na inreisverbod VS: Air France-KLM keldert met 15 procent

Het moederbedrijf van British Airways en Iberia verloor ruim 10 procent op de beurs in Londen. Het aandeel van het Duitse Lufthansa werd op papier 9 procent minder waard. Prijsvechter Norwegian zag zelfs 18 procent van zijn beurswaarde verdampen. Ook Ryanair zag zijn aandeel met bijna 8 procent omlaag gaan.

Het inreisverbod voor Europese landen heeft dramatische gevolgen voor de reiswereld, waarschuwen deskundigen. De sector heeft het de laatste weken al zwaar te verduren door de uitbraak van het coronavirus. De ene na de andere luchtvaartmaatschappij heeft al noodmaatregelen genomen om het verlies zoveel mogelijk in te perken: van uitstel van investeringen, de invoering van een vacaturestop tot het schrappen van vluchten en het verzoek aan medewerkers om vakantiedagen op te nemen.

Het inreisverbod heeft volgens Michiel Wallaard van CNV Vakmensen ongekende gevolgen voor KLM. Het verbod betekent dat een groot deel van de vluchten en inkomsten wegvallen. De vluchten met Noord-Amerika vormden 20 procent van de totale passagierskilometers. ,,Als KLM komende tijd in liquiditeitsproblemen komt, verwacht ik van de overheid een actieve rol hierin. Bijvoorbeeld door zich garant te stellen voor leningen als dat nodig is.”

Aangezien het meeste trans-atlantische vrachtvervoer via passagiersvliegtuigen gaat, zijn de gevolgen niet te overzien. ,,Daar komen ook nog de vluchten naar Azië en binnen Europa bij, met hun annuleringen en extreem lage bezettingsgraad. De overheid moet bereid zijn tot snel handelen als KLM daar een reëel verzoek toe indient. Dit kun je niet meer scharen onder normaal bedrijfsrisico, het gaat hier om de werkgelegenheid van tienduizenden KLM’ers.”

Miljardenverlies

De brancheorganisatie IATA waarschuwde onlangs al dat de luchtvaartsector dit jaar een miljardenverlies zal lijden als gevolg van het coronavirus. Ook brancheorganisatie ACI Europe houdt met tegenvallende cijfers: de Europese luchthavens zouden dit jaar tot 187 miljoen passagiers minder te verwerken krijgen. Bij al die prognoses is geen rekening gehouden met het verregaande besluit van Trump.

Ondertussen stellen reizigers massaal hun reizen uit. Vooral China, de Canarische Eilanden en Italië zijn uit de gratie, maar ook andere bestemmingen zijn veel minder in trek, bleek al uit een recente rondgang. Tientallen reisorganisaties hebben al bij het ministerie van Sociale Zaken aangeklopt om gebruik te maken van de regeling rond werktijdverkorting.

Lange rijen

Er is veel onduidelijk over de gevolgen van het inreisverbod. Reisorganisatie TUI besloot vanochtend al niet meer zijn reizigers te laten vertrekken. “We weten op dit moment niet of mensen terug kunnen komen. We hebben reizigers daarom het advies gegeven om niet te vertrekken. Ze hebben daar allemaal gehoor aan gegeven. Mensen krijgen hun geld terug”, zo liet een woordvoerster van TUI weten. De reisorganisatie is op dit moment aan het inventariseren hoeveel mensen er nu in Amerika zitten en of die nog terug kunnen keren.

Er stond voor donderdagochtend een vlucht naar Florida gepland, maar op deze reis zijn geen Nederlanders meegegaan. Het besluit van Trump leidde vanochtend voor het servicepunt van KLM in vertrekhal 2 op Schiphol tot lange rijen. Veel reizigers die zouden vertrekken naar de Verenigde Staten maken zich zorgen of ze nog wel terug kunnen, als ze naar Amerika vliegen na het besluit van president Donald Trump om vanaf vrijdagnacht de grenzen te sluiten voor reizigers uit 26 Europese landen.

Voor Geneviève Bakker en Johan Kist uit Schagen, die om 10.40 uur naar New York zouden vliegen voor een vierdaagse stedentrip, is het duidelijk. ,,We gaan niet”, zegt Kist. ,,Want als je daar zit, kun je waarschijnlijk niet terug wanneer je dat wilt.” Heel erg vinden ze het niet. ,,We gaan een andere keer”, stelt hij nuchter. Bakker heeft begrip voor het besluit van Trump. ,,Ik denk dat het de enige juiste beslissing is. Nederland doet veel te weinig. Over twee weken is het hier net als in Italië.”

Ook de in Nederland woonachtige Amerikaan Bobby, die zijn achternaam en woonplaats liever niet geeft, wil zijn vlucht naar Las Vegas om 12.30 uur uitstellen. ,,Ik gebruik medicijnen en heb niet genoeg bij me als ik daar dertig dagen moet blijven.” Het is een grote teleurstelling dat zijn vakantie van ruim twee weken nu niet door kan gaan, maar aan de andere kant vindt hij dat Trump pas laat tot zijn besluit komt.