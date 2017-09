KLM verwacht weinig overlast door acties cabinepersoneel

VNC (Vereniging Nederlands Cabinepersoneel) had het cabinepersoneel opgeroepen voor elke vlucht het werk een uur neer te leggen. De bond is ontevreden over het eindbod voor een nieuwe cao dat KLM onlangs op tafel heeft gelegd. Met name de toekomstige bezetting in de cabine op vluchten naar verre bestemmingen is nog een twistpunt.