KLM uit zorgen over kwaliteitscontrole bij Boeing

KLM klaagde onder andere over loszittende stoelen en slecht aangedraaide bouten in de jubileum-Dreamliner, die de viering van haar 100-jarig bestaan moest inluiden. Door de problemen was de levering van het toestel te laat voor geplande KLM-festiviteiten. In een beoordeling zou de maatschappij zich ook hebben afgevraagd ‘wie er naar kwaliteit kijkt’ in de fabriek in het Amerikaanse North Charleston.



Een woordvoerder laat weten dat KLM inderdaad bij Boeing verbeterpunten heeft aangestipt die vervolgens zijn hersteld. De opmerkingen over kwaliteitscontrole sloegen volgens de zegsman op de zorgen over het aflevertijdstip. Boeing ligt al langer onder vuur vanwege kwesties die spelen bij de Dreamliner-fabriek. Zo meldde The New York Times eerder al dat er veel mis zou zijn met het toezicht op de productie.