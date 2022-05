KLM-topman Elbers sluit deal met Indiaas Indigo en stapt meteen over

Indigo dat in 2006 werd opgericht als lagekostenmaatschappij, sloot vorige week juist een overeenkomst met KLM over het uitwisselen van vluchten. ,,Het is een goed bedrijf,” zei Elbers daarover in Duitsland, in de periferie van een bezoek aan Airbus . ,,Indigo is meer richting lowcost dan een fullservicemaatschappij als KLM. Maar ze hebben een goed product en vliegen door heel India en de landen daaromheen.”

De maatschappij gaat KLM-passagiers vervoeren binnen India. ,,Het is een codeshare (uitwisseling van vluchtnummers, red.) op binnenlandse vluchten naar zestien bestemmingen. Het is een mooie samenwerking die aansluit bij alle KLM-vluchten naar India.”

‘Tijdje in de steigers’

Of zijn overstap iets te maken heeft met de samenwerking, die volgens Elbers ‘al een tijdje in de steigers stond’ is niet duidelijk. ,,Deze overeenkomst hebben we met een aantal collega’s gedaan,” aldus Elbers vorige week ,,Dat is het mooie van zo’n groot bedrijf, dat je zulke dingen samen doet. Voor KLM is de timing heel goed.”

Elbers’ benoeming als topman, staat volgens KLM los van de samenwerking. Volgens de maatschappij is de samenwerking met Indigo al in 2020 beklonken, maar werd vanwege de coronacrisis de start en dus de aankondiging uitgesteld.

Onder Elbers probeert KLM al jaren vastere voet aan de grond te krijgen in India. ,,In 2017 zijn we, naast New Delhi, zelf naar Mumbai gaan vliegen. En net vóór covid hebben we vluchten naar Bangalore geopend . De Indiase markt is zich hard aan het ontwikkelen. Daar past zo’n samenwerking bij.”

Tot 2019 werkte KLM samen met het Indiase Jet Airways, waarmee in 2017 een overeenkomst werd gesloten voor het uitwisselen van vluchten. Jet Airways ging toen ook naar Schiphol vliegen, waarbij KLM voor het verder vervoeren van reizigers in Europa tekende.

Andersom vloog Jet in India KLM-reizigers naar hun eindbestemming. Jet ging echter in 2019 failliet. Elbers: ,,Jet was één manier om groei in India dat te bereiken, maar die is gestopt.” KLM was sindsdien op zoek naar een nieuwe partner.

Vergelijkbaar met China

Vijf jaar geleden vergeleek hij de Indiase luchtvaartmarkt met die van China in de tijd dat hij voor KLM in Azië werkte, begin deze eeuw. KLM is in China inmiddels uitgegroeid tot een grote speler. Zo werd in de jaren vóór corona het KLM-netwerk naar China onder leiding van Elbers fors uitgebreid en geldt KLM als de belangrijkste Europese maatschappij in het land. Ook werden innige verbonden gesloten met de Chinese maatschappijen China Southern en Xiamen Airlines.

Het binnenlands vliegverkeer in India neemt, net als in China destijds, enorm toe waarbij vooral budgetmaatschappijen als Indigo een rol spelen. Dat leidt ook tot groeiproblemen. Zo verkeert Air India al jaren in de problemen en ging eerder naast Jet ook nieuwkomer Kingfisher over de kop.

Elbers gaat op 1 oktober aan de slag in India. Hij werkte tot nu altijd bij KLM, in verschillende functies. Hij wordt bij KLM op 1 juli opgevolgd door Marjan Rintel, die afkomstig is van de NS maar eerder jarenlang bij KLM werkte.