KLM-ceo Marjan Rintel: ‘Met nieuwe vliegtuigen veel meer geluidswinst dan bij krimp Schiphol’

Donderdag loopt de inspraak af voor de plannen van het kabinet om het aantal vluchten op Schiphol met 12 procent te verlagen tot 440.000.

Volgens KLM, die zich al een jaar tegen krimp verzet, leveren door Europa voorgeschreven maatregelen veel meer geluidsreductie op dan krimp. De maatschappij heeft dat laten uitrekenen door het onafhankelijk Nederland Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR).

Vooral versnelde investeringen in nieuwe vliegtuigen en een steviger aanpassing van vliegroutes en nieuwe vliegprocedures voor opstijgen en landen hebben volgens de maatschappij een veel grotere impact dan het kabinet veronderstelt. Ze kunnen volgens de maatschappij het doel van het kabinet twee keer overschrijden.

Daarnaast pleit de maatschappij voor nieuwe Schipholfondsen om geluidsbeperkende maatregelen op de grond te financieren. Ze zal ook meewerken aan een nieuwe ronde geluidsisolatie.

In plaats van een miljard euro aan gederfde welvaartseffecten die de krimp van Schiphol volgens het kabinet kost, blijft de welvaartschade in de KLM-plannen beperkt tot 25 miljoen euro. Ook behouden dan ruim 13.000 mensen hun baan, die ze bij krimp zouden verliezen.

Volgens KLM-ceo Marjan Rintel heeft de maatschappij met haar plannen, die in samenwerking met andere luchtvaartmaatschappijen zijn ingediend, gedaan wat het kabinet heeft nagelaten: de route volgen die de Europese Commissie voorschrijft als er geluidsbeperkingen rondom vliegvelden genomen moeten worden.

,,Europa schrijft voor dat krimp het laatste redmiddel is’’, zegt Rintel. ,Je moet eerst andere stappen nemen. De minister is direct begonnen met krimp. Wij hebben nu de stappen doorlopen die Europa voorschrijft: begin bij de bron van het geluid. Dat doen we door nieuwe vliegtuigen aan te schaffen, die tot 50 procent minder geluid produceren.’’

,,Daarnaast hebben we gekeken naar de operatie, de volgende stap die Europa voorschrijft. Met andere vliegroutes en andere manieren van opstijgen en landen kan heel veel worden gewonnen.’’

,,Wij hebben die stappen laten doorrekenen door het NLR. Daaruit blijkt dat ze meer geluidsreductie opleveren dan het kabinet met krimp wil bereiken. We overtreffen direct de geluidsbeperking met 15 procent die het kabinet in de nacht wil bereiken en over drie jaar de kabinetsdoelen voor de gehele dag.’’

De minister kan nu zeggen: jullie plan voldoet niet aan ons doel eind 2024 20 procent geluid te reduceren over de gehele dag.

,,We kunnen wel op morgen en overmorgen gaan zitten. Maar wij laten zien dat we vanaf 2026 de reductiedoelen van het kabinet overstijgen. Dan zullen we volgens het NLR 43 procent minder geluid produceren, tegen de 20 procent die het kabinet wil.’’

,,Dit plan levert veel meer op dan krimp. Als je aan de kalender vasthoudt, 20 procent in november 2024, dan mis je de winst die we daarna kunnen bereiken. Met deze ingrepen komen we veel verder. Nieuwe vliegtuigen helpen echt. Wij willen daar graag in blijven investeren.’’

Want, zegt u, na de krimp kunnen we minder investeren in nieuwe vliegtuigen en dan mis je verdere geluidsreductie?

,,Bij de investeringen die we al hebben aangekondigd, zoals de komst van nieuwe Dreamliners en de vervanging van onze Europavloot, gaat om een bedrag tussen de zes en zeven miljard euro. Dat moeten we kunnen terugverdienen door die toestellen te gebruiken.’’

,,Wij zullen deze zomer kijken naar de vervanging van een groot deel van onze intercontinentale vloot, de Boeings 777. Die investering kunnen we naar voren halen. Maar dat hangt af van ons verdienvermogen. Dat wordt bij krimp van het aantal vluchten minder zeker. Dan moeten we opnieuw de rekensom maken.’’

U wilt hierover al een jaar in gesprek met luchtvaartminister Mark Harbers. Is dat gesprek er nog steeds niet geweest?

,,De minister gaat de dialoog hierover nog steeds niet met ons en met de luchtvaartsector aan. Men verwijst naar de formele procedure waarvoor wij nu onze zienswijze indienen. Wij hopen op basis van dit plan het gesprek met het ministerie aan te gaan.’’

,,We omarmen verduurzaming en geluidsdoelen. Met de omwonenden, de luchtvaartsector en de politiek; in samenwerking. We kunnen niet zonder elkaar, mijn voorstel is het met elkaar te doen. En we blijven de behoefte van Nederlanders om op reis te gaan beantwoorden. Kijk naar de 3,6 miljoen vakantiegangers in mei.’’

U doet nu een reeks beloftes. Maar in Den Haag klinkt breed dat KLM zich niet aan de afspraken heeft gehouden voor coronasteun. Ministers Kaag en Harbers onderzoeken stappen. U bent het vertrouwen kwijt

,,Dat zijn onvergelijkbare onderwerpen. De afspraken die we nu doen voor hinderreductie zijn niet alleen van belang voor omwonenden, maar ook in ons belang. Wij vinden dat we deze stap naar voren moeten maken.’’

,,Het is aan ons om te laten zien dat wat we beloften waarmaken. Dat we ook bewijzen dat het ons serieus is. Daarom steken we veel geld in duurzame vliegtuigbrandstof, zeven miljard in vliegtuigen. We laten zien waar we voor staan.’’

,,Wij moeten ons aan afspraken houden. Over geluid rapporteren we al jaren. Daarop worden we ook gecontroleerd. Dat zal ook gelden voor de punten die we nu maken. Dat toezicht moet worden doorgezet en verscherpt. Niet alleen voor KLM, maar voor de hele luchtvaartsector.’’

Bent u bereid met het kabinet nieuwe afspraken over zulke doelen te maken en nieuw toezicht door een staatsagent toe te staan?

,,Er zijn al voldoende toezichthouders voor geluid en milieu. De Inspectie Leefmilieu en Transport (ILT) is hier prima voor toegerust.’’

Wat als het kabinet de krimp toch doorzet? U heeft al aangegeven dat dan tientallen bestemmingen vervallen.

,,Ik wil niet daarop vooruitlopen. Ons plan zorgt ervoor dat het schoner, stiller en zuiniger wordt. Het voldoet aan de stappen van een afgewogen aanpak zoals Europa die voorschrijft. We horen graag de reactie van de minister. Wij kunnen morgen beginnen.’’

