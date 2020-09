KLM-baas Elbers donderdag met plan naar Den Haag

Nederland­se industrie vreest voor banen door scherpe CO2 -taks

8 september Tienduizenden werknemers in de industrie vrezen dat het kabinet onnodige risico's neemt bij de vormgeving van de CO2-heffing. Dat schrijven de voorzitters van ondernemingsraden van twaalf grote industriebedrijven in een open brief aan de politiek. Volgens hen heeft de coronacrisis diepe sporen achtergelaten en moeten bedrijven daarom wat meer ruimte krijgen om de overgang te maken naar duurzame productie.