Klimaathulptroepen uit onverwachte hoek

Elbers is klaar met spelletjes: ‘De discussie is helemaal niet dat KLM van Air France af moet’

6:30 KLM weet nog altijd niet waar het bij moeder Air France-KLM aan toe is. Gewoon verder investeren, is topman Pieter Elbers’ credo, met dank aan de kracht van de groep. ,,KLM is alive-and-kicking en dat blijven we ook.’’