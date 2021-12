Kleinste cao van Nederland is rond

FNV tevreden over staking in Alblasser­dam: 300 werknemers in Kleinme­taal leggen werk neer

Ongeveer driehonderd werknemers in en rond de Drechtsteden hebben donderdag het werk neergelegd in het kleinmetaal. Zij meldden zich in de ‘staakstraat’ bij parkeerterrein Landvast in Alblasserdam.

