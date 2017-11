Positief begin beurshandel Damrak

blik op de beursDe aandelenbeurs in Amsterdam ging maandag licht vooruit. De andere beurzen in Europa lieten een gemengd beeld zien, waarbij de koersuitslagen beperkt bleven. Beleggers verwerken deze week het laatste restje van de kwartaalcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 548,13 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 821,76 punten. De beurs in Londen won 0,3 procent en Frankfurt klom 0,1 procent. Parijs bleef vrijwel onveranderd.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was biotechnologiebedrijf Galapagos met een winst van meer dan 1 procent. Vopak stond onderaan met een min van bijna 2 procent. De Britse bank HSBC verlaagde zijn advies voor het aandeel.

Shell

Shell klom 0,5 procent. Het olie- en gasconcern verkoopt nog deze week een belang van 8,5 procent in zijn Australische branchegenoot Woodside Petroleum. Shell rekent daarbij op een opbrengst van circa 1,7 miljard dollar voor belasting. Na de transactie houdt het Nederlands-Britse bedrijf een belang over van 4,8 procent in Woodside.

ASML

ASML won 0,8 procent. Uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bleek dat de beheerder van de belangen van chipfabrikant Intel in ASML, zijn deelneming in de Veldhovense chipmachinefabrikant stevig heeft verkleind naar 3,90 procent. Dat was eerder nog 8,49 procent.

Midkap

In de MidKap ging bodemonderzoeker Fugro aan kop met een stijging van ruim 2 procent. Air France-KLM sloot de rij met een koersverlies van 1,3 procent. Volgens de online barometer van BinckBank staat de luchtvaartcombinatie bovenaan de verkooplijstjes van beleggers.

In Londen daalde Taylor Wimpey 0,9 procent. De Britse huizenbouwer liet in een handelsupdate weten op koers te liggen voor verdere groei. Sonova zakte in Zürich 7 procent na tegenvallende halfjaarcijfers van de Zwitserse maker van gehoorapparaten. In Frankfurt verloor energieconcern Innogy, het moederbedrijf van Essent, 1,2 procent na publicatie van de resultaten.

Euro

De euro was 1,1645 dollar waard, tegen 1,1655 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent tot 56,66 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder en werd verhandeld voor 63,33 dollar per vat.