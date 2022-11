Kledingketen H&M moet kosten besparen en schrapt wereldwijd 1500 banen

Kledingketen Hennes & Mauritz (H&M) is van plan wereldwijd 1500 banen te schrappen als onderdeel van een kostenbesparingsprogramma. Het bedrijf maakt meer dan 73 miljoen euro vrij om de reorganisatie te betalen. Dat is onderdeel van een eerder gepubliceerd plan om jaarlijks 180 miljoen euro te besparen. Of er ook banen in Nederland verdwijnen, is nog niet bekend.