Kledingketen CoolCat maakt doorstart met oude eigenaar

Kledingwinkelketen CoolCat maakt in Nederland een doorstart onder de vleugels van Retail Beheer, de eigenaar van modeketen America Today. Hoeveel van de tachtig winkels precies verdergaan is nog niet duidelijk. Saillant detail is dat zowel CoolCat als de overnemende partij van ondernemer Roland Kahn zijn.

CoolCat werd onlangs failliet verklaard. De verkoop van kleding van het merk CoolCat wordt in april nog door de curator voortgezet vanuit de huidige winkels. Retail Beheer, tevens bekend van modeketen America Today, gaat de komende tijd in gesprek met de verhuurders van de winkelpanden, zegt woordvoerder Michael Renssen, woordvoerder van Retail Beheer tegen RTL Z.



Rensen ontkent dat de doorstart van CoolCat door een nog gezond bedrijf van Roland Kahn een truc is om via een faillissement van boventallig personeel en hoge kosten af te komen. Volgens de woordvoerder is de keuze voor een doorstartkandidaat ‘uiteindelijk aan de curator’. Die zou volgens Rensen voor de beste kandidaat hebben gekozen.



Het plan is dat de webwinkel actief blijft en dat online een belangrijke rol gaat spelen in de nieuwe strategie. ,,We hebben willen voorkomen dat de naam CoolCat zou verdwijnen, omdat vooral online blijkt dat het merk nog steeds springlevend is’’, zegt Retail Beheer-bestuurder Jaco Scheffers in een toelichting.

Doorstart niet eenvoudig

Bij de in 1979 door ondernemer Roland Kahn opgerichte onderneming werken in totaal 1450 mensen, waarvan 1180 in Nederland. Veel van de medewerkers zijn parttimers. Volgens curator David Bos was het realiseren van de doorstart geen eenvoudige zaak.



,,Er is een biedingsprocedure gevoerd met meerdere gegadigden. Retail Beheer had uiteindelijk de beste papieren.’’ In de komende weken zal duidelijk worden hoeveel medewerkers voor het merk kunnen blijven werken.

CNV-bestuurder Martijn den Heijer zet zijn vraagtekens bij de doorstart van CoolCat onder de vleugels van een ander bedrijf dat ook in handen is van Roland Kahn. ,,Dit is op z'n minst een vreemde gang van zaken en roept de vraag of dit helemaal in de haak is.”

Eerder zwengelde de vakbondsman al de discussie aan dat het doorstarters tegenwoordig wel erg gemakkelijk en goedkoop gemaakt: ,,Bij een faillissement kun je goedkoop van je personeel af. Je hoeft dan geen ontslagvergoeding te betalen.” Hoogleraar insolventierecht Reinout Vriesendorp zei juist geen structureel misbruik van de faillissementswetgeving te zien. ,,Rechtbanken en curatoren zijn juist erg alert op misbruik van het faillissement.’’ Advocaat Jonathan Faas, gespecialiseerd in faillissementen, beaamde dat. ,,De rechters en curatoren zitten er tegenwoordig bovenop. Er is veel meer aandacht voor.”

Belgische winkels