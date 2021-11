Klanten Welkom Energie krijgen nieuw termijnbedrag van Eneco: ‘Help, ik ga naar 631 euro per maand’

Radio 1-presentatrice Lara Rense kwam op Twitter uit de kast als ex-klant van Welkom Energie. In de mail die ze laat zien blijkt dat ze 631 euro per maand gaat betalen. ‘Help, ons termijnbedrag bij Welkom Energie was 182,06...’, heeft ze er bij gezet. Tom Huyskens gaat van maandelijks 186 euro onder Welkom Energie naar 479 euro onder Eneco. ,,Wat kunnen wij collectief hiertegen ondernemen?”

Renses maandbedrag mag een extreem voorbeeld zijn, maar ook talloze andere klanten melden exorbitante stijgingen van hun maandlasten. Zo mailt Peter Renkema aan deze site dat zijn maandelijkse voorschot van 275 euro naar 418 euro stijgt. De heer Verhoef ziet zijn voorschot van 119 euro naar 266 euro gaan. Alleen voor gas is hij op jaarbasis al 1500 euro meer kwijt, rekent hij voor.

Raar verhaal

Harmen twittert dat hij van 175 euro per maand nu 335 euro moet betalen. Heleen Nagelmakers: ‘Hupsakee van 106 naar 306 euro.’ Toch zijn er ook klanten waar de schade meevalt. Zo betaalde Dirk Gerards bij Welkom Energie 191 euro in de maand en is zijn nieuwe termijnbedrag bij Eneco 236 euro. Raar verhaal, zegt hij. ,,Had zelf rond de 450 verwacht, dus ze hebben niet goed gerekend.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Voor de duidelijkheid: het maandelijkse voorschot dat klanten doorkrijgen, is niet het bedrag dat ze definitief betalen. Het is een bedrag dat als het goed is, is gebaseerd op het gemiddelde bekende gebruik van klanten. Uiteindelijk wordt wat teveel is betaald, teruggestort. Was het voorschot te laag, dan volgt echter een naheffing.

Desalniettemin schrijft Eneco het gemailde termijnbedrag wél automatisch af en dat hakt er bij velen fors in. Diverse woedende klanten stappen direct over, ondanks dat er deze maand een opzegtermijn van 30 dagen geldt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Opheldering Omtzigt

Rob Dohmen heeft nadat hij zijn nieuwe maandbedrag doorkreeg meteen een nieuwe deal bij Vattenfall gesloten. Jay - hij ging van 229 bij Welkom naar 420 onder Eneco - stapt over naar EnergieDirect, waar hij 320 euro per maand gaat betalen. ‘De incasso van Eneco haal ik onmiddellijk terug, dat ze maar zien dat ze hun centen krijgen, ik heb nooit ‘ja’ gezegd.’

Terwijl de klanten woedend reageren, heeft Pieter Omtzigt vanmiddag in een serie vragen opheldering van het kabinet gevraagd over de gang van zaken rond Welkom Energie. De volksvertegenwoordiger betwijfelt of toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) het belang van de 90.000 klanten wel voorop heeft gesteld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tijdslijn

Hij wijst op de tijdslijn rond het faillissement, waarbij het noodlijdende Welkom Energie eerst een deal met Eneco sloot over de overname van de 90.000 klanten. Pas later volgde toestemming van toezichthouder ACM en nog weer later intrekking van Welkom Energies leveringsvergunning en het faillissement.

Omtzigt zet grote vraagtekens bij deze gang van zaken, met name nu Eneco ondanks de overname de bestaande contracten van klanten bij Welkom Energie niet respecteert. ‘Kunt u aangeven of er hier sprake is van een vooropgezette koers, waarbij ACM, Eneco en Welkom Energie samen besloten om deze volgorde zo af te lopen?’, wil hij weten van minister Stef Blok (Economische Zaken & Klimaat) en staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius.

Belang klanten

Daarnaast stelt hij nog eens 18 andere Kamervragen. Zo wil hij weten of, en zo ja waarom, Eneco niet gehouden is om de originele contracten gestand te doen. Dan hadden de 90.000 klanten hun oude, voordeligere tarieven gehouden. ‘De overname kwam namelijk voor het faillissement tot stand.’

Ook wil hij weten of de Staat indirect profiteert van het faillissement nu GasTerra weigert om een partij gas, die Welkom Energie maanden terug tegen veel lagere prijzen kocht, aan de curator vrij te geven. Nieuws dat deze site eerder deze week bracht.

Al met al betwijfelt het Kamerlid of de ACM wel in het belang van de gedupeerde klanten heeft gehandeld. Zeker nu de prijs die Eneco rekent bijzonder hoog lijkt. Concreet vraagt het energiebedrijf de komende maanden 1,80 euro per kubieke meter gas en 49 eurocent per kilowattuur stroom. Bijna geen andere leverancier is duurder.

Omtzigt eist verder inzicht in de financiële situatie van Welkom Energie voorafgaand aan het bankroet. Tenslotte stelt hij een serie vragen over hoeveel een gemiddelde klant nu duurder uit is door het faillissement. ,,Is de 400 euro energiecompensatie die het kabinet biedt dan ook maar in enige mate toereikend voor de klanten van Welkom Energie?”

Tekst gaat verder na de afbeelding.

Volledig scherm Vanmorgen meldde Welkom Energie nog op de website 'even onderhoud' te plegen. © WelkomEnergie

Energiebelasting

Eerder diende het voormalige CDA-kamerlid al een motie in waarin hij het kabinet vroeg te onderzoeken of de ACM inderdaad streng genoeg controleert. Ook vroeg hij te kijken of de klanten gecompenseerd kunnen worden. Volgens staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Economische Zaken & Klimaat) is dit echter te ingewikkeld en tijdrovend, schreef ze maandagavond.

De VVD-bewindsvrouw wijst erop dat het kabinet recent al ruim 3 miljard euro uittrok om de energiebelasting te verlagen. ‘De verlaging van de belastingen helpt de gedupeerden van Welkom Energie op korte termijn, net als de vele andere huishoudens in Nederland.’ Concreet gaat de energienota daardoor met 400 euro per huishouden omlaag.

Yeşilgöz-Zegerius zei verder het ‘beeld weg te willen nemen dat de ex-klanten van Welkom Energie eind komende week geen redelijk aanbod van Eneco zullen krijgen.’ Dat laatste betwisten de klanten. Op sociale media reageren velen geschrokken of boos over de door Eneco bekendgemaakte tarieven.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: