Klanten van Welkom Energie gaan bij Eneco 289 euro per maand betalen

De 90.000 klanten van het failliete Welkom Energie gaan fors meer betalen bij Eneco, met name voor gas. Van 1 november tot 1 maart betalen ze een vast tarief van 1,80 euro per kubieke meter gas en 49 cent per kilowattuur stroom. Dat laat Eneco weten aan deze site.

Eneco, dat vorige week de klantportefeuille van het noodlijdende Welkom Energie overnam, heeft afgelopen dagen flink zitten rekenen. Duidelijk was dat de 90.000 voormalige klanten van Welkom Energie hun voordelige contract niet konden meenemen. De fors gestegen gasprijzen maakten dit onmogelijk, stelde Eneco.

Nu zijn de prijzen bekend: Eneco vraagt van 1 november tot 1 maart een vaste prijs van 1,80 euro per kubieke meter gas. Daar komen vaste leveringskosten van 5,99 euro per maand bij. Voor stroom gaat een normaaltarief van 0,493 cent per kilowattuur gelden en een daltarief van 0,419 cent. Het enkelvoudige stroomtarief ligt daar tussenin. De vaste leveringskosten voor elektriciteit bedragen eveneens 5,99 euro.

Hoge gasprijs

Al met al lijken de 90.000 klanten met name een torenhoge gasprijs te gaan betalen. De huidige variabele gasprijs ligt bij veel energiebedrijven bijna een euro lager. Dat tarief is wel voor het laatst op 1 juli gewijzigd, de spectaculaire stijging van afgelopen maanden is er nog niet in verdisconteerd. Vanaf 1 januari gaan de variabele tarieven eveneens enorm omhoog

Desalniettemin ligt de 1,80 euro per kuub gas die Eneco vraagt beduidend hoger dan de gasprijs in momenteel aangeboden vaste energiecontracten. Klanten die echter nu hun energieprijzen een jaar vastzetten, betalen bij Eneco zelf bijvoorbeeld zo'n 1,60 euro per kubieke meter gas en 0,405 cent per kilowattuur stroom. Concurrent Innova rekent in zijn jaardeal ook met een gasprijs van iets boven de 1,60 euro en zo'n 41 cent voor elektriciteit.

Verschil is wél dat genoemde tarieven in een jaarcontract zitten en de tarieven voor de Welkom Energie-klanten slechts voor vier maanden gelden, en ook nog in de dure wintertijd. Het energiebedrijf lijkt de 90.000 nieuwe klanten dus een soort winteropslag te rekenen.

Welkom Energie viel eind oktober om

Verkeerd moment

In de mail die klanten uiterlijk 5 november krijgen, legt Eneco klanten uit dat hun energiebedrijf op een verkeerd moment is omgevallen. ,,Je contract bij Welkom Energie is net voor de wintermaanden stopgezet. Dit is helaas een ongunstig moment, omdat het energieverbruik in de winter veel hoger is dan in de zomer. De verwarming staat bijvoorbeeld meer aan en de lampen branden langer. En doordat de tarieven op dit moment hoog zijn, zijn de wintermaanden extra duur.”

Eneco rekent een termijnbedrag van 289 euro per maand. Dat is op basis van een verbruik van 3192 kilowattuur stroom en 1665 kuub gas. Dat bedrag is echter op basis van een heel jaar berekend. ,,Om de komende wintermaanden zo betaalbaar mogelijk te houden, hebben wij het termijnbedrag berekend op basis van je jaarlijkse energiegebruik‘’, schrijft Eneco in een brief die klanten komende dagen ontvangen.

,,Op die manier blijft het termijnbedrag iedere maand hetzelfde en lager dan wanneer we het termijnbedrag zouden berekenen op basis van het gebruik tot 1 maart.”

Hoog bedrag bijbetalen

Klanten die voortijdig opzeggen lopen hierdoor de kans dat ze nog moeten bijbetalen. Dat opzeggen kan vanaf 1 december, met een opzegtermijn van negen dagen. ,,Wanneer er wordt opgezegd moet er rekening worden gehouden met een bijbetaling op de eindafrekening. Dit kan een hoog bedrag zijn.”

Het hoofdkantoor van energieleverancier Eneco.