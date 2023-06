Klanten krijgen honderden euro’s terug na claim over onterechte energieverhoging

Miljoenen Nederlanders kregen vorig jaar tussentijdse verhogingen van de energieprijs voor de kiezen, maar die zijn mogelijk in strijd met de wet geweest, bleek in februari al na uitspraak van de rechter in Amsterdam. Deze rechter stelde een klant van Vattenfall in het gelijk nadat die een rechtszaak was begonnen tegen de energiereus die volgens hem onterecht meerdere tariefsverhogingen doorvoerde. Dat was een serieuze tik op de vingers voor het energiebedrijf.

De zaak draait om de variabele energiecontracten, waarover miljoenen Nederlanders beschikken. Van toezichthouder ACM mogen de tarieven slechts tweemaal per jaar worden gewijzigd: op 1 januari en 1 juli. Er geldt een uitzondering ‘bij zeer uitzonderlijke onvoorziene wijzigingen in de marktomstandigheden waardoor het onhoudbaar zou zijn om de tarieven ongewijzigd te laten’.

Oneerlijke handelspraktijk

Die uitzondering was er vorig jaar vanwege de Oekraïne-oorlog, stellen energiebedrijven. De prijzen van gas- en stroom stegen ineens zó snel dat tussentijdse verhogingen in hun ogen onvermijdelijk waren. De rechter dacht daar heel anders over, en stelde de klant (die sinds 2015 stroom bij Vattenfall afnam) in het gelijk. Volgens de rechter was er sprake van ‘oneerlijke handelspraktijk’. Ook waren er passages in contracten die grammaticaal onvoldoende begrijpelijk waren ‘voor normale, goed geïnformeerde consumenten’.

De Friese jurist Roelof de Nekker, die de Vattenfall-klant bijstond, voorspelde toen al dat de uitspraak mogelijk verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben. Bij hem klopten vele andere consumenten aan, die hij niet allemaal kon helpen. Hij stelde wel een voorbeeldbrief op waarmee mensen naar hun energieleverancier konden stappen. Die brief zou ook een eerste stap kunnen zijn, voor een gang naar de geschillencommissie, waar mensen terecht kunnen in geval van een conflict met een bedrijf. Ook consumentenprogramma Kassa maakte kijkers hier attent op. Duizenden mensen klommen in de pen.

Energiebedrijven lijken een gang naar de geschillencommissie of de rechter nu niet te willen afwachten, aldus De Nekker. Zeker drie mensen hebben van hun energiebedrijf een schikkingsvoorstel ontvangen om een rechtsgang te voorkomen. De schikkingen variëren van 400 tot 1400 euro. De Nekker: ,,Één van hen kreeg een voorstel van 200 euro, waarop ik zei dat ik dat niet zou doen. Vervolgens heeft Vattenfall dat bedrag verdubbeld.’’ De Nekker denkt dat meer mensen een schikkingsvoorstel hebben gekregen. ,,Het kan zijn dat bedrijven geheimhouding hebben bedongen.’’

Massaclaim

De Nekker heeft nog twee rechtszaken lopen van klanten bij Essent en Energiedirect. De zaak van de klant van Essent komt in juli voor, bij de ander is nog geen datum bekend.

Volgens De Nekker zijn de klachten van consumenten zo massaal dat het tijd is voor stichting die een massaclaim zou kunnen doen. De organisatie Gobaxter, die in andere zaken opkomt voor gedupeerde consumenten, is inmiddels bezig om klachten te verzamelen.

Vattenfall laat via een woordvoerder weten te vinden ‘in het gelijk te staan qua tariefsaanpassingen’ en stelt ook dat het bedrijf ‘de gang naar de geschillencommissie niet uit de weg gaat’. Het bedrijf erkent wel dat er schikkingsvoorstellen zijn verstuurd. ,,Dit doen wij in specifieke gevallen, als wij daar aanleiding toe zien. Bij klachten proberen we er altijd met de klant uit te komen.’’