Klanten ABN Amro krijgen geen cent rente meer, rijke spaarders moeten betalen

Dat staat in de nieuwe productvoorwaarden die de bank op zijn website heeft geplaatst. In oktober verlaagde de ABN de rente al naar 0,01 procent. De bank beloofde geen negatieve spaarrente in rekening te brengen voor klanten met een spaartegoed tot 100.000 euro. Dit vrijwaart ongeveer 95 procent van de klanten van de bank.

Door de lage rente in Europa gaan de spaarrentes bij banken al een hele tijd omlaag. De Consumentenbond heeft al meermaals gepleit voor een wettelijk verbod op een negatieve spaarrente voor particulieren, zoals in België is ingevoerd. Ook Nederlandse spaarders verdienen zo’n bescherming, vindt de consumentenorganisatie.

Gewone spaarders hebben bij kleinere banken als Evi van Lanschot en Triodos Bank al langer te maken met een spaarrente van 0 procent. Klanten bij de twee andere grote banken, Rabobank en ING, krijgen nu nog 0,01 procent rente, maar financieel experts verwachten dat zij het voorbeeld van ABN zullen volgen. ,,We hebben vaak gezien dat banken elkaar volgen in hun rentestappen’’, reageert Amanda Bulthuis van Geld.nl.

Van de grote banken heeft ABN Amro als enige toegezegd particuliere klanten met een spaarsaldo tot 100.000 euro geen negatieve rente in rekening te brengen. ING en Rabobank wilden daar geen harde uitspraken over doen. ,,We doen nooit uitspraken over renteontwikkelingen”, zei een ING-woordvoerder daar eerder over. De Rabobank zegt geen plannen te hebben om de rente aan te passen naar aanleiding van de stappen van ABN Amro.

‘Onnatuurlijk’

,,Uiteraard willen we onze klanten geen negatieve rente in rekening brengen. Het voelt heel onnatuurlijk als je moet betalen voor het geld dat je bij de bank zet. Dat is niet alleen ongewenst voor onze klanten, het gehele financiële systeem is niet ingericht op een situatie waarin rentes langdurig negatief zijn", voegt Rabobank-woordvoerster Elise van Heeswijk eraan toe.

De Consumentenbond is er niet gerust op dat Rabobank of ING niet nog een stapje verder gaan en wel negatieve rente gaan rekenen aan de kleine spaarders. ,,ABN doet wat het zijn klanten heeft beloofd door klanten met een spaarsaldo tot 100.000 euro niet te laten betalen voor hun spaarcenten. Maar we moeten afwachten wat de andere banken gaan doen’’, zegt Joyce Donat van de consumentenclub.

Depositorente

De dalende rentes hebben alles te maken met het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB verlaagt telkens de Europese depositorente, waardoor Nederlandse banken hoge kosten betalen voor het stallen van spaartegoeden bij de ECB. Die kosten berekenen zij voor een deel door aan hun klanten, met als gevolg dat de spaarrente nu bij ABN al op 0 staat.

Bij ABN en ING moesten zakelijke klanten (of klanten met een fors vermogen) overigens al rente betalen aan de bank. Eind 2019 hadden bij ABN zo’n 3000 particuliere klanten en zo’n 2200 zakelijke klanten een saldo boven de drempel van 2,5 miljoen euro.

Hoeveel rente krijg je bij andere banken?

0,20% Lloyds Bank Spaarrekening

0,20% NIBC Direct Internetspaarrekening

0,15% a.s.r. bank Internet Spaarrekening

0,15% LeasePlan Bank Flexibel Sparen

0,11% Knab Flexibel Sparen

0,10% Nationale-Nederlanden Internetsparen

0,05% Moneyou Kwartaal Spaarrekening

0,14% Knab Kwartaal Sparen

0,04% SNS Bank Internet Sparen

0,03% ASN Bank Ideaalsparen

0,02% RegioBank Maand Sparen

0,01% ABN Amro Direct Sparen

0,01% Aegon Sparen

0,01% ING Oranje Spaarrekening

0,01% Rabobank Rabo InternetSparen

0,00% Evi van Lanschot Evi Sparen

0,00% Triodos Bank Internet Sparen



Dit overzicht is afkomstig van Geld.nl