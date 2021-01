Klaas Knot: ‘Pas als de economie weer op het oude niveau is, moet de overheid iets aan het tekort gaan doen’

De president van De Nederlandsche Bank gaf in januari 2020 de Nederlandse economie nog het cijfer 9. Zes weken later belandde die economie in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. ,,Ik denk dat we in het eerste kwartaal van 2021 de grootste klap zullen zien’’, zegt Klaas Knot.