Kipstuckjes en tonyn: misleidt de Vegetarische Slager ons?

De Vegetarische Slager moet de namen van een groot deel van zijn producten binnen een half jaar aanpassen, anders volgt een boete. Kipstuckjes, Gerookte speckjes en Visvrije tonyn zijn misleidend voor de consument, zo schrijft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in een brief aan de vegafabrikant.

De NVWA onderzocht de productnamen naar aanleiding van één klacht. ,,Het werd al heel snel duidelijk dat er inderdaad sprake van misleiding is.” Consumenten zouden niet goed kunnen onderscheiden dat het om vegetarische producten gaat. ,,Er staat immers toch echt tonijn of kip op de verpakkingen”, zo legt een woordvoerder uit. Over de hoogte van de eventuele boete kan de woordvoerder nog niets zeggen.

De directeur van De Vegetarische Slager is verbaasd over de brief, mede omdat de verpakkingen van de vlees- en visvervangers op advies van etiketteringsdeskundigen zijn ontworpen. Op de verpakking staat steevast een groot logo van De Vegetarische Slager. Ook is de productnaam in veel gevallen afwijkend gespeld; gehakt wordt ‘gehackt’, spekjes worden ‘speckjes’. ,,Ik zie dus geen aanleiding om de namen te wijzigen”, geeft Jaap Korteweg aan.

Volgens de NVWA zou 'een spelfout maken' niet genoeg zijn om de verwarring en daarmee misleiding van de consument tegen te gaan. ,,De warenwet is duidelijk op dit punt, en wij volgen de wet."



De Consumentenbond, die regelmatig onderzoek doet naar misleiding van de consument, reageert net als de producent verrast op de conclusie van de toezichthouder. ,,Het product is duidelijk vegetarisch. Het logo staat groot voor op de verpakkingen, net als de aanduiding ‘vegetarisch’ en ingrediënten zoals soja en eiwitten”, reageert woordvoerder Joyce Donat. ,,Uit ons onderzoek blijkt dat de consumenten vooral op de voorkant letten, dus is de kans op misleiding klein.”

De Vegetarische Slager verdenkt de vleeslobby van de klacht, maar de NVWA doet geen uitspraken over de achtergrond van de klager. De Consumentenbond vindt het opvallend dat de toezichthouder op basis van één klacht een onderzoek heeft ingesteld. Donat: ,,Ze hebben een beperkte capaciteit, en we zien dat andere voorbeelden veel nijpender zijn. Negentig procent van de mensen voelt zich vooral misleid om producten die doen alsof ze gezond zijn. Denk bijvoorbeeld aan een kruidenthee waar vooral suiker in blijkt te zitten, of cranberrysap met meer appel- dan bessensap.”