Kinderen in de ballenbak en mannen in de mancave

Kranten lezen, je smartphone opladen, bier proeven, een feestje bouwen of gewoon uitrusten in een comfortabele stoel. Mannenparadijs The Hub is maar liefst 240 m² groot en is onder andere uitgerust met drie biljarttafels, drie gameconsoles, een dartbord, twee voetbaltafels, twee grote tv-schermen en een zes meter lange bar met bier en cocktails.



Helemaal nieuw is een walhalla voor mannen om de tijd te doden niet. ,,Sterker nog: we zijn er in Nederland mee begonnen”, roept retaildeskundige Paul Moers enthousiast. Vijf jaar geleden opende in winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht de eerste mancave van Nederland. ,,Inderdaad omdat mannen zich vaak te pletter vervelen tijdens het shoppen. Drones brachten een borrel bij je, je kon er lekker voetballen of houthakken. Het was een hilarisch succes”, zegt Moers. ,,Vrouwen dachten: we leveren de kinderen af bij de ballenbak en mannen in de mancave.”



Maar het Utrechtse mannendomein sloot de deuren en op wat pop-ups en creatieve ondernemers hier en daar na bleef de opmars van mancaves bij winkels uit. ,,Maar het is een trend waar steeds meer Nederlandse winkels ook eindelijk over na beginnen te denken en mee bezig zijn”, stelt Moers. ,,En ik moet zeggen: jongens, jongens, jongens, wat heeft dat lang geduurd.”