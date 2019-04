‘Kinderarmoede is niet het probleem, armoede is het probleem’

Doorstart voor Op=Op Voordeel­shop

10:08 Budgetdrogisterijketen Op=Op Voordeelshop verdwijnt niet uit de winkelstraten. Het is de directie van de onderneming gelukt investeerders te vinden voor een doorstart, zo meldt een woordvoerder van het bedrijf. Wie de keten wil overnemen is nog niet bekendgemaakt. Details over de doorstart worden de komende tijd uitgewerkt.