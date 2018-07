Kinderafdelingen ziekenhuizen in problemen door tekort aan personeel

Volgens voorzitter Károly Illy van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde speelt het probleem van het tekort aan kinderartsen voornamelijk in ziekenhuizen die buiten de Randstad zijn gelegen. ,,Dit is een serieus probleem", reageert hij.



Net zo nijpend is het tekort aan ic-kinderverpleegkundigen, laat hij weten. ,,Dit speelt juist in ziekenhuizen in de Randstad." Er zouden al meerdere ziekenhuizen in de omgeving van onder meer Den Haag en Leiden het aantal beschikbare bedden voor patiëntjes hebben verminderd, om zo het probleem het hoofd te bieden.



De voorzitter sluit niet uit dat meer ziekenhuizen ingrijpende maatregelen, zoals het VU in Amsterdam, zullen nemen. Het gevolg kan zijn dat ouders of verzorgers vele kilometers moeten afleggen om hun kind in het ziekenhuis op te zoeken. En zo zegt hij: ,,Als de personeelstekorten nog verder oplopen, dan sluit ik niet uit dat we op termijn moeten uitwijken naar het buitenland. We zijn in gesprek met de branchevereniging van verpleegkundigen en de politiek, maar deze krapte is niet zo eenvoudig op te lossen."