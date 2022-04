Keren de donkere jaren 80 weer terug? Scenario van nu lijkt verdacht veel op die tijd

Controle op failliete energiebe­drij­ven kon veel strenger, ACM keek onvoldoen­de naar gedupeerde klanten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) had energiebedrijven in problemen beduidend strenger kunnen controleren. Ook is te weinig naar het belang van consumenten, zoals de 90.000 klanten van Welkom Energie gekeken. Dat blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport naar de vele energiefaillissementen van vorig jaar.

23 maart