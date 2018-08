Kater na de vakantie: thuis en platzak

Zeker met een dure septembermaand voor de deur, waarin schoolgeld, contributies en nieuwe schoolspullen moeten worden betaald, kan een lege portemonnee stressvol zijn. ,,Wij zien in de periode direct na de zomervakantie altijd een stijging in de aanvragen naar onze producten om financiën weer op orde te krijgen’’, zegt Karin Radstaak van budgetvoorlichter Nibud.

,,Mensen hebben op vakantie vaak meer geld uitgegeven dan gepland. Ook zien ze dit als een periode om orde op zaken te stellen, of krijgen ze te maken met een verandering in hun levenssituatie. Zo gaan meer mensen tijdens of na een vakantie uit elkaar.’’

Kater

Voorkomen is beter dan genezen, en daarom adviseert het Nibud mensen allereerst om het hele jaar een begroting bij te houden. Hoeveel komt er elke maand binnen en wat gaat eruit? In welke maanden komt de kinderbijslag en wanneer betaal ik contributies? ,,Op die manier kun je op voorhand rekening houden met een periode waarin er veel wordt afgeschreven en je misschien achteraf krap gaat zitten, zoals na de zomer.’’

Bijkomend voordeel van een begroting is volgens Radstaak dat er ‘een boekhouder in je hoofd komt te zitten’. ,,Die zorgt ook dat je op vakantie wat rustiger aandoet, omdat je bijvoorbeeld weet dat daarna de contributies er aan zitten te komen.’’

Losser

Monica ten Hoove (36), financieel coach, weet alles van de financiële kater die achter een vakantie kan aansluipen. ,,Na mijn huwelijksreis van vier weken naar Australië heb ik maanden in het rood gestaan. Allerlei zaken spelen mee: je bent op vakantie wat losser, je betaalt met een creditcard waarvan je de afschrijving pas later onder ogen krijgt, of andere valuta zorgen voor verwarring over prijzen. Het is zonde om na zo’n mooie reis thuis met stress te zitten.’’

Sinds Ten Hoove financieel advies geeft en dat ook zelf in de praktijk brengt, gaat ze veel relaxter op vakantie. ,,Begin met het vaststellen van je totale budget en verdeel dat over het aantal vakantiedagen. Het helpt om dat contant mee te nemen. Als je elke dag bijvoorbeeld 100 euro bij je hebt, vlieg je niet snel uit de bocht. Natuurlijk kun je de ene dag meer uitgeven dan de andere dag. Maar je merkt het in ieder geval als je drie dagen achter elkaar 200 euro uitgeeft in plaats van 100.’’

Kritisch

Als het dan toch is misgegaan, adviseert Ten Hoove om het moment van terugkomst aan te grijpen om inkomsten en uitgaven kritisch onder de loep te nemen. ,,Er lopen vast nog automatische incasso’s door van zaken die je niet meer gebruikt. Kijk eens naar het overstappen van energieleverancier. En, heel belangrijk, kijk naar je variabele uitgaven. Die lopen vaak het meest op. Een lunch buiten de deur, een kopje koffie op het station, die lekkere douche-gel. Een kasboekje, al dan niet tijdelijk, kan dan erg handig zijn. Houd die uitgaven in de gaten, in elk geval tot je uit de schulden bent.’’

Ook het Nibud is voorstander van het kasboekje, zowel tijdens als na de vakantie. ,,Ik snap wel dat mensen daar op vakantie niet mee bezig willen zijn’’, zegt Radstaak. ,,Maar uiteindelijk leveren financiële problemen achteraf meer stress op dan het bijhouden van de uitgaven op reis. Ook kun je ervoor kiezen het kasboekje al van tevoren te maken en een budget per dag of per week vast te stellen.’’

Quote Het is zonde om na een mooie vakantie thuis met stress te zitten Mocina ten Hoove Leila Claassens (42), feelgood coach, zet samen met haar man elke maand geld opzij voor vakanties en reizen. ,,Van oorsprong ben ik een Afrikaanse nomade, dus het reizen zit in mijn bloed. Als wij met onze drie kinderen op vakantie gaan, kijken we eerlijk gezegd niet naar onze rekening. Als het geld bijna op is en we zijn nog op vakantie, dan boeken we geld over van onze spaarrekening. Hier plannen we het hele jaar voor.’’

Overuren

Voor sommige mensen is de vakantie helemaal geen afgebakend moment in het jaar met een bepaald budget eraan vast. Barbara Roozen (36), nu persoonlijk assistent, reist altijd tot haar geld op is. ,,En dan zoek ik weer een baan. Sinds mijn negentiende reis ik gemiddeld drie maanden per jaar. Meestal maak ik afspraken met werkgevers dat ik in een rustige periode mijn overuren opneem. De rest van het jaar werk ik me dan wel te pletter, maar dat is prima. Als ik terugkom en blut ben, woon ik soms een tijdje bij mijn moeder, of krijg ik een voorschot van een werkgever die mij kent. Bezuinigingen zijn mijn laatste redmiddel. Het lost zich altijd weer op.’’