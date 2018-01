Kassa's kunnen niet overweg met nieuwe VVV-cadeaukaart

Doordat een aantal winkeliers de software van hun kassa's nog niet hebben aangepast of de benodigde nieuwe scanner nog niet kochten, konden klanten in fysieke winkels niet betalen met de plastic VVV Cadeaukaart. Ook zijn meerdere winkels afgehaakt na de introductie van de nieuwe kaart. De VVV rekent namelijk een hogere commissie voor de plastic kaart dan voor hun oude papieren bon: 10 procent over de totale kaartwaarde in plaats van 6 procent. Het bedrijf ontving vorig jaar nog klachten van winkeliers nadat het de provisie die zij per verzilverde bon moesten afdragen, verhoogde van 4,5 naar 6 procent. Brancheorganisatie INretail riep ondernemers toen op zich te beraden op hun samenwerking met VVV Nederland.



De problemen spelen bij onder meer Douglas, sportkleding- en schoenenwinkels, kookwinkels, Etos, Expert, Burgers' Zoo, Hudson's Bay en Kinepolis. Veel webwinkels accepteren de kaart wel, maar bij grotere spelers als Coolblue, bol.com en Zalando kan er helemaal niet mee worden betaald.

Kassasoftware

VVV Nederland erkent dat er problemen zijn met de kassasoftware. Volgens een woordvoerder is er echter intensief contact met de winkels over deze problematiek. ,,We herkennen ons dan ook niet in het geschetste beeld. Er wordt gedaan alsof je nergens meer terechtkunt met je VVV Cadeaukaart'', aldus VVV Nederland.



Het bedrijf noemt de introductie van de kaart een 'groot succes' en stelt dat sinds november twee miljoen kaarten zijn verkocht. ,,Het klopt misschien dat een aantal partijen zijn afgehaakt bij de overstap van papier naar plastic, maar voor elke afvaller zijn we actief op zoek gegaan naar vervanging'', aldus de woordvoerder. Andere partijen kozen al in een eerder stadium om de kaart niet meer te accepteren. Zo stopte Mediamarkt er twee jaar geleden al mee en deed bol.com alleen aan het inwisselen van de VVV-bonnen voor hun eigen cadeaukaart. De laatste partij geeft aan dat dit vanaf eind februari niet meer mogelijk is, omdat de bedrijfsleiding koos voor een grotere nadruk op de bol.com-kaarten.

Quote We herkennen ons niet in het geschetste beeld. De VVV Cadeaukaart is een groot succes VVV Nederland

Teleurstelling