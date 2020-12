Kapsalons platgebeld, rijscholen teleurgesteld, vakantiehuisjes blijven in trek

Bij kapper Coupe & Colour in Rotterdam staat de telefoon sinds het nieuws niet meer stil. Een medewerker meldt dat ze ‘de telefoon niet eens kan neerleggen, of hij gaat alweer’. De kapper blijft vandaag extra lang open: ,,We maken de meest crazy werkdag ever om iedereen nog vóór morgen te kunnen helpen.”

Ook andere kappers blijven langer open, weet woordvoerster Gonny Eussen van de brancheorganisatie ANKO. ,,Sommige kapsalons zijn zelf ook in de weer met het verzetten en verschuiven van afspraken", vult ze aan. Een formele bevestiging dat de kappers op slot gaan, heeft de koepelorganisatie nog niet gekregen maar het verbaast de organisatie niet als er draconische maatregelen genomen worden. ,,Het is een treurig beeld maar ja het zijn ook treurige cijfers.”

ANKO vreest wel dat sommige kapsters, net als tijdens de vorige lockdown, klanten thuis gaan knippen. ,,Met het oog op de kerst zal daar veel behoefte aan zijn. We doen een klemmend beroep op kapsters om er niet op in te gaan. Laten we ons in godsnaam aan de regels houden zodat we het virus eronder krijgen”, aldus Eussen.

Quote Laten we ons in godsnaam aan de regels houden zodat we het virus eronder krijgen Gonny Eussen van de brancheorganisatie ANKO

Afzeggingen

Niet alleen bij kapsalons is het druk aan de telefoon ook bij sommige fysiotherapeuten staat het toestel roodgloeiend, zegt Pieter Vonk van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). ,,Er zijn mensen die het nieuws zien en hun afspraak afzeggen.” Maar volgens Vonk is het niet duidelijk of fysiotherapeuten daadwerkelijk hun deuren tijdelijk moeten sluiten. ,,We vallen niet onder de contactberoepen”, benadrukt hij. Bovendien, zo vult hij aan, was er tijdens de eerste lockdown ook geen sprake van opgelegde sluiting, hoogstens kozen sommige fysiotherapeuten daar zelf voor.

Of er een sluiting van de sportscholen in aantocht is, durft Patrick Rijnbeek van branchevereniging NL Actief niet te zeggen. ,,We zijn natuurlijk al eens eerder dicht geweest, dus we hebben er ervaring mee. We hebben nog geen beeld wat dat ditmaal gaat betekenen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bouwmarkten lijken ook nog in het duister te tasten wat ze precies te wachten staat. Volgens sommige berichten op sociale media zou er door de naderende sluiting wel al lange rijen staan. Volgens woordvoerster Fenna Zwerver van Hornbach lijkt het niet heel veel drukker dan normaal te zijn. ,,Het staan hier en daar misschien wat lange rijen, maar dat is wel vaker zo, omdat we het aantal bezoekers in de vestigingen reguleren.”

Bij aanbieders van vakantiehuizen blijft het rustig aan de telefoon. Zij gaan er vooralsnog vanuit dat ze open kunnen blijven. ,,Het speculeren, we zullen vanavond moeten afwachten maar onze gasten zijn niet opeens in paniek", zegt Robert van Veen van Natuurhuisje.nl. Vanochtend, na de eerste berichten over de lockdown, had hij verwacht dat mensen niet meer zouden boeken, maar de boekingen blijven gewoon binnenstromen. ,,Vooral voor de kerstvakantie en voor de eerste twee weken van januari", aldus Van Veen. Ook bij Landal is er geen sprake van een stijging in het aantal annuleringen, laat de woordvoerster desgevraagd weten.

Staken

De rijscholen houden er duidelijk wel rekening mee dat ze voorlopig hun werkzaamheden moeten staken. Volgens bestuurslid Geraldine Storm van branchevereniging LBKR zijn de rijinstructeurs zich ervan bewust dat ze voorlopig geen rijlessen meer mogen geven. ,,Voor de meeste rijscholen komt het niet als een verrassing als ze moeten sluiten. Daar wordt al rekening mee gehouden.” En dat geldt ook voor de leerlingen. Zij hebben er begrip voor, maar volgens Storm is het wel een teleurstelling.

,,De wachttijden voor nieuwe leerlingen zijn al ongelooflijk lang: soms moeten ze een paar maanden wachten tot ze kunnen rijden. Met een mogelijke sluiting wordt dat er niet beter op. De situatie was nog niet helemaal hersteld van het eerste rijles-verbod in maart, dus nu kan het alleen maar nog lastiger worden”, vertelt Storm.

‘Vreselijk’

De schoonheidsspecialisten houden hun hart vast voor de harde lockdown die het kabinet waarschijnlijk vanavond gaat aankondigen. Normaal gesproken is de kerstperiode de drukste tijd van het jaar. ,,Dit is gewoon vreselijk”, zegt Jantine van ‘t Klooster, bestuursvoorzitter van Anbos, de branchevereniging van schoonheidsspecialisten.

,,De agenda’s zitten bomvol, schoonheidsspecialisten maken rond de kerstperiode meestal overuren. Als het zo lang duurt, dan wordt er een groot en belangrijk gat geslagen in de omzet van ondernemers”, aldus Van ‘t Klooster.

Volledig scherm © ANP

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus: