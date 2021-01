Kappersbond: ‘Wanhopige kappers gaan illegaal knippen, ze moeten eten’

,,Let wel: we zijn er héél erg op tegen dat kappers thuis gaan knippen, want dan wordt het probleem nog erger en duurt het nog langer’’, zegt Gonny Eussen van kappersbond Anko, maar veel ondernemers hebben acuut geld nodig. ,,Ja, het is heel simpel. Als jij geen geld meer hebt om boodschappen te doen voor je gezin en je kan even wat mensen knippen, dan wordt de verleiding wel heel groot. Wij denken dat als de kappers nu niet geholpen worden, het wel heel verleidelijk wordt om thuis te gaan knippen. Het wordt nu in de hand gewerkt. We werden na de persconferentie over de steunmaatregelen gebeld door huilende ondernemers die per direct willen stoppen. Drama. Sommigen lenen geld bij hun kinderen om te overleven. Een kapper vertelde me dat hij zijn huis had verkocht om de zaak overeind te houden.’’



Illegaal knippen gebeurt. Kijk maar naar parlementariër Thierry Baudet die deze week met een frisse coupe in de Tweede Kamer verscheen. ,,Wat hebben we daar veel boze telefoontjes over gehad. Een Kamerlid moet weten wat de regels zijn. Om dan toch zo in de Kamer te verschijnen was - laat ik vriendelijk blijven - geen vriendelijk gebaar naar de kappersbranche die zo onder druk staat. Verschrikkelijk. Hoe kan dit, vroegen onze leden. Wij kunnen de eindjes niet aan elkaar knopen en hij staat daar met zijn frisse coupe het nummer van zijn kapper te geven aan wie dat wil.’’