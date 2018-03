Jumbo zwicht voor kritiek en haalt levende kuikens weg uit supermarkt

De Jumbo in Westerhaar had sinds vorige week in de winkel een bak met twintig kuikentjes staan, in het kader van Pasen. Nadat de supermarkt hiervan zelf een filmpje op Facebook deelde, kwam er kritiek van allerlei dierenorganisaties, die dit niet vonden kunnen. Ze schreven een brandbrief naar het hoofdkantoor van de Jumbo, waarin ze repten van misbruik van kuikens, en verzochten de keten te stoppen met het geven van het verkeerde voorbeeld. Jumbo nam contact op met Veld, waarna hij besloot om de kuikens vanavond uit de winkel te halen.



„In het kader van de formule ga ik niet koste wat kost die kuikens houden, dus ik breng ze vanavond weg”, zegt Veld. Hij is zelfstandig ondernemer en had kunnen besluiten de kuikens in de winkel te houden, maar Veld geeft aan dat hij 'geen schade wil berokkenen aan Jumbo'.



Wel geeft hij aan dat hij het allemaal zeer overdreven vindt. „Want in principe heb ik twintig kuikens gered van de dood. Als ik ze niet bij Morsink had weggehaald, waren ze na acht weken alweer dood geweest. Zo is het, toch!?”



Hij hoopt dat het een discussie los maakt, want 'waar zijn we in dit land mee bezig, als we ons hier druk over maken'. „We moeten wel de belangrijke en onbelangrijke dingen van elkaar scheiden. En dat is hier niet het geval. Dit zijn totaal onbelangrijk dingen, waar ook nog eens helemaal niets verkeerd aan is.”