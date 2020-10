Jumbo-familie Van Eerd dicht bij overname HEMA

Amsterdam­se bedrijven maken meest gebruik van coronas­teun

2 oktober Meer dan de helft van de bedrijven in Amsterdam maakt gebruik van een financiële regeling in verband met de coronacrisis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de stad daarmee koploper in overheidssteun. Wordt gekeken naar provincies, dan spant Limburg de kroon.