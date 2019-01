Jumbo achtervolgt AH ook in België

Supermarktketen Jumbo opent dit najaar haar eerste winkels in Vlaanderen. Het oversteken van de zuidgrens is onderdeel van een uitgekiende groeistrategie voor 2019. ,,Wij verwachten dat ons marktaandeel nog meer zal stijgen dan afgelopen jaar’’, zegt CFO Ton van Veen tegen deze site.

Hij laat in het midden waar in Vlaanderen de eerste Jumbo-winkels komen. ,,Vanuit concurrentieoogpunt kan ik daar nog niks over vertellen. Ik kan wel zeggen dat we in het vierde kwartaal starten met enkele winkels op meerdere plaatsen in Vlaanderen. We gaan ze bevoorraden vanuit Veghel en Breda.’’

Concurrent Albert Heijn stak acht jaar geleden al de grens met België over. De supermarktketen opende in 2011 haar eerste winkels in Brasschaat en Stabroek. Eind 2018 stond de teller op 40 Belgische vestigingen.

Quote U moet denken aan 30 tot 40 vestigin­gen maar we willen eerst kijken hoe de Belgische consument reageert. Ton van Veen , CFO Jumbo

Jumbo wil op termijn ook enkele tientallen winkels bij onze zuiderburen hebben. ,,Daarbij moet u denken aan 30 tot 40 vestigingen maar we willen eerst kijken hoe de Belgische consument reageert. Het consumptiepatroon in België is anders. We willen ons aanbod daar zo goed mogelijk op afstemmen’’, zegt Van Veen.

Online

Jumbo wil in 2019 ook online groeien. Met oog daarop opende de supermarktketen vorig jaar naast haar E-Fulfilment Center (EFC) in Den Bosch een tweede verwerkingscentrum voor onlinebestellingen in Raalte. In november startte in Den Bosch een pilot om een nieuwe manier van thuisbezorging te testen.

Quote De bestellin­gen­stroom naar de Pick Up Points neemt zó snel toe dat ze steeds lastiger af te handelen valt

Van Veen: ,,Nu gaan de bestellingen van deze EFC's of dark stores (waar medewerkers boodschappen doen voor de klanten) nog naar de Pick Up Points in de winkels. Die fungeren als logistiek overslagpunt maar deze goederenstroom neemt zó snel toe dat ze steeds lastiger af te handelen valt. Rechtstreekse levering aan huis vanuit zogeheten hubs lost dat probleem op. Zo verkorten we ook de leveringstijd en kunnen we bovendien eerder op de dag en later op de avond bezorgen als de klanten thuis zijn.’’

Amsterdam, Middelburg

In navolging van Den Bosch verrijzen dit jaar in Amsterdam en Middelburg ook zulke overslagpunten. Waarom uitgerekend deze twee steden? ,,Amsterdam is bij uitstek geschikt voor zo'n hub vanwege de vele kleine winkels en fijnmazige belevering. Vanuit een hub aan de rand van de stad heb je een betere toegang tot de binnenstad. We beginnen in het westelijk havengebied aan de noordkant van de stad maar gaan uiteindelijk ook naar het Centrum en Zuid.’’

Middelburg is volgens hem ook uitermate geschikt voor zo'n overslagpunt. ,,De online penetratie in de provincie Zeeland is met gemiddeld zes tot zeven procent (tegenover gemiddeld vier procent landelijk) heel hoog. In steden als Middelburg, Goes en Vlissingen is dat percentage zelfs vijftien tot twintig procent.’’

Marktaandeel

Met dit systeem van hubs verwacht Jumbo sneller te kunnen groeien en meer klanten in Nederland te bereiken. De supermarktketen zag het aandeel onlineomzet eind vorig jaar doorgroeien richting vier procent. De omzet uit het bezorgen aan bedrijven verdrievoudigde in 2018.

Het marktaandeel van de grootgrutter uit Veghel zit ook flink in de lift. Bedroeg dat in 2015 nog 18,5 procent, de laatste weken van 2018 schommelde dat aandeel rond de 20 procent. Bij Albert Heijn was dat zo'n 35 procent.

Van Veen: ,,Ons marktaandeel schommelde om precies te zijn tussen de 20 en 20,5 procent. Wij groeien al jaren harder dan de markt en wij verwachten dat dit ook in 2019 gebeurt. Vooral ook omdat de eerste 23 van de 79 overgenomen EMTÉ-vestigingen al zijn omgebouwd naar de Jumbo-formule. Die winkels tellen vanaf 1 januari mee en daar komen naar schatting nog 55 nieuwe winkels bij. Mede daardoor verwachten we dat ons marktaandeel dit jaar zal uitkomen op zo'n 22 procent.’’

Omzet

Supermarktconcern Jumbo maakte eerder vandaag bekend dat het zijn verkopen in 2018 met bijna een tiende wist op te krikken. De marktpositie verstevigde verder door de overname van EMTÉ-supermarkten en de opening van nieuwe Jumbo-filialen.