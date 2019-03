Jong en oud tegen korten pensioenen

,,Het is domweg niet uit te leggen aan pensioendeelnemers dat ze pensioen moeten inleveren, terwijl dat met het nieuwe stelsel helemaal niet had gehoeven”, zegt GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders. Zijn 50PLUS-collega Martin van Rooijen spreekt zelfs van ‘chantage’: ,,Koolmees zet enorme druk op de vakbonden. En dat over de rug van pensioendeelnemers.” Als pensioenfondsen kortingen twee jaar langer mogen uitstellen, redeneren beiden, geeft dat alle onderhandelaars tijd en lucht om er alsnog samen uit te komen.



Vandaag dienen de twee partijen daarom een initiatiefwet in. Opmerkelijk is de combinatie wel. 50PLUS bedient vooral gepensioneerden, GroenLinks heeft juist een relatief jonge achterban. En ook tussen de twee Kamerleden gaapt een behoorlijke generatiekloof. Van Rooijen, met 76 jaar het oudste Kamerlid, werd in 1942 geboren, Smeulders is van 1987. ,,Martin was tien jaar voordat ik werd geboren al staatssecretaris (in het kabinet-Den Uyl, red.)”, grinnikt Smeulders.



Het leeftijdsverschil weerhoudt hen niet om de handen ineen te slaan. ,,Wij willen juist laten zien dat we er zijn voor jong én oud”, zegt Smeulders. ,,Nu wordt vaak gedaan alsof in de pensioendiscussie oud tegenover jong staat. Maar dat is een valse tegenstelling. De tegenstelling tussen lager en hoger opgeleiden is vele malen groter: lager opgeleiden beginnen eerder met werken en betalen dus langer premie, maar worden minder oud en genieten dus minder lang van hun pensioen. Daarnaast is er een groeiende groep mensen, zzp’ers, flexwerkers, die helemaal geen aanvullend pensioen opbouwt.” Volgens Van Rooijen is een denkomslag nodig: ,,Zolang het verkeerde beeld bestaat dat ouderen de pot leeg eten komen we er niet uit.”