Je woning van het gas af halen? Ruim 600 euro boete!

Daarbij worden de kosten van het gasnet omgeslagen over iedere Nederlander met een gasaansluiting. ,,Hoe minder gasaansluitingen, hoe meer de blijvers betalen.”



Al met al is het afschaffen van de verwijderingskosten gecompliceerder dan het lijkt. ,,De roep is begrijpelijk, maar eigenlijk gaat het om de alomvattende vraag wie voor de energietransitie betaalt.”



De vraag is: wat nu? Dinsdag werd Van Tongeren’s motie om de tarieven zo laag mogelijk te maken, verworpen. Hetzelfde lot trof een nog verstrekkendere motie van de Partij voor de Dieren om het verwijderen geheel kosteloos te maken.



Het GroenLinks-Kamerlid is niet gedesillusioneerd. ,,In de politiek moet je een onderwerp eerst agenderen. Dat heb ik gedaan en het is nu gesignaleerd: bij EZ weten ambtenaren ervan, net als netbeheerders.”



Van Tongeren wil dat Wiebes en de netbeheerders in het nieuwe jaar snel om tafel gaan. ,,De minister is tot nu toe van goede wil, ik wil hem daarom iets vragen wat redelijk is.”