Je wekker loopt 6 minuten achter door ruzie hier 1.500 kilometer vandaan

Nederlandse hoogspanningsbeheerder TenneT bevestigt het verhaal. ,,Inmiddels bedraagt de achterstand zo’n 5 tot 6 minuten'', vertelt woordvoerder Jeroen Brouwers. Volgens TenneT is de frequentie van 50 Hertz weliswaar slechts minimaal gedaald, maar leidt dat desalniettemin tot flinke tijdsachterstanden.



,,Elk land is verplicht enkele honderden Megawatt aan stroom te leveren. Als één of twee landen verzaken daalt de 50 Hertz naar 49,99 Hertz. Een bijna niet waarneembaar verschil, maar wel één dat op wekkers iedere minuut aantikt.



De problemen gelden niet voor smartphones. De tijd daarop wordt via software bijgehouden.



Politiek conflict

volgens TenneT ligt de oorzaak in een elektriciteitstekort in de regio Servië, Macedonië en Montenegro. ,,Daar heeft men een politiek, juridisch, financieel conflict en dat heeft zich sinds half januari onder meer geuit in het niet voldoen aan verplichtingen om ter ondersteuning van die netfrequentie 300 MW aan capaciteit te leveren."



Goed ingevoerde bronnen in de energiesector melden het AD meer specifiek dat het een conflict tussen Servië en Kosovo betreft.