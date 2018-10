Je koopt al een kerk voor de prijs van een rijtjeshuis, maar wat doe je ermee?

Wie koopt de kerk? In steeds meer plaatsen rijst die vraag. In Waalwijk wacht de Sint Clemenskerk op een nieuwe eigenaar.

Diaken Anton van Diessen heeft er zojuist nog een uitvaartdienst verzorgd. ,,Het weer liet het nog net toe." Straks, als het kouder wordt, is de Sint Clemenskerk niet te gebruiken. De verwarming is kapot. Nu nog geld in een reparatie steken, zou zonde zijn.

De Clemenskerk in Baardwijk staat immers te koop. Tot verdriet van Van Diessen en al die parochianen die er gedoopt zijn, trouwden, of hun geliefde moesten begraven. Maar tegen de macht van het getal maken gevoelens van nostalgie nu eenmaal geen schijn van kans.

De Clemenskerk kan niet openblijven voor 40 parochianen die de wekelijkse zondagsdienst willen bijwonen. Zij werden al eerder naar één van de andere twee Waalwijkse kerken van dezelfde parochie verwezen. ,,Ik had liever een kerk willen bouwen dan een kerk sluiten", zegt Van Diessen. ,,Maar mensen geloven niet meer zo hard in God.'' Om financieel gezond te blijven, heeft de parochie geen keuze.

De prijs van een rijtjeshuis

Prachtig is hij ontegenzeglijk, de neogotische Clemenskerk, gebouwd in 1896. En dat voor de prijs van een rijtjeshuis: 250.000 euro - al is dat een flauwe vergelijking als je alleen al aan onderhoudskosten denkt. Overigens zijn ook de pastorie en het wijkgebouw te koop. Het volledige ensemble inclusief kerk en tuin heeft een vraagprijs van 750.000 euro, aldus de brochure van Reliplan, een makelaar die gespecialiseerd is in kerken en maatschappelijk vastgoed.

Reliplan-eigenaar Maarten van der Meijde ziet veel belangstelling voor kerken, bij instellingen maar óók bij commerciële partijen. ,,Kerkgebouwen zijn uniek, daar zijn er geen dertien van in een dozijn. Sommige bedrijven willen zich daarmee associëren. Verder ligt religieus vastgoed vaak centraal in een dorp of stad, dat is voor commerciële partijen interessant." Ook ligt er vaak veel grond rond de kerk, ideaal voor parkeergelegenheid.

Omgedoopte kerken

Diaken van Diessen hoeft in Waalwijk niet ver te kijken om te zien hoe andere kerken al werden herbestemd. De Waalwijkse Mariakerk werd in 2012 omgetoverd in appartementen. In de Bossche Heilige Hartenkerk komen stadsvilla's. De Pauluskerk in Oss werd het domein van creatievelingen en ondernemers. In Esbeek wordt de Adrianuskerk verbouwd tot basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvang. De Heilig Hartkerk in Boxtel wordt een lunchroom met woningen.