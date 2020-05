Jan-Willem kocht een zwembad van 39.000 euro, maar zijn vrouw ‘is niet zo’n zwemmer’

Jan-Willem: ,,We zijn 24 jaar geleden verhuisd naar België, nadat we ons huis in Eindhoven goed hadden verkocht. Een hele stap voor twee verpleegkundigen. We kochten een perceel van 3000 vierkante meter en hebben een huis laten bouwen. België was destijds zóveel goedkoper: wij betaalden 20 gulden per vierkante meter, nu ligt de prijs op ongeveer 150 euro per vierkante meter.’’



Renate: ,,We zijn wel blijven werken in Nederland. Omdat ik verpleegkundige ben, heb ik een vignet om tijdens de coronacrisis de grens over te steken.’’



Jan-Willem: ,,Ik mag de grens niet over en werk vanuit huis.’’