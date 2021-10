Jack Ma bezoekt walhalla glastuinbouw Nederland: ‘Wil enorm kassengebied in China ontwikkelen’

De BOAL Group, een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in aluminium daksystemen voor kassen, was een van de ondernemingen die Ma maandag ontving in Naaldwijk. ,,Hij is geïnteresseerd in agrarische technologie en wil met zijn consortium een enorm netwerk van glastuinbouwbedrijven neerzetten in het noorden van China. De wereldbevolking neemt toe, er zijn meer monden te voeden terwijl er steeds minder bebouwbare grond komt. Dan moet je slimmere productiemethoden gebruiken voor voedsel. Dat is wat Jack Ma wil’’, aldus directeur Ronald Boers van de BOAL Group.