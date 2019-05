Jaarlijks 5.500 euro per persoon kwijt voor zorgkosten: vrees voor verdubbeling in 2040

De zorgverzekeraars zitten in een lastige spagaat. Ze moeten de zorgkosten beheersbaar houden en tegelijkertijd de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg op peil houden. Hoe lastig dat is bleek vorige week woensdag toen twintig apotheken in het Gooi hun deuren een ochtend lang gesloten hielden. De apothekers zijn het beu om telkens boze en soms agressieve patiënten aan hun balie uit te leggen waarom ze hun vertrouwde medicijn ineens niet meer krijgen.



Medicijnen zijn soms tijdelijk helemaal niet verkrijgbaar. Vers in het geheugen ligt het tekort aan diverse soorten anticonceptiepillen eind vorig jaar. Drie maanden lang konden vrouwen hun pil maar mondjesmaat afhalen, soms moest overgestapt worden op een alternatief. Dit terwijl er in Duitsland en België geen enkele schaarste was.