Italiaans parlement keurt aangepaste begroting goed

Schandaal na schandaal: ‘Ik wil excuses van mijn bank’

29 december Het jaar loopt ten einde en wij blikken terug met lijstjes in zeven thema’s: sport, media, onderweg, reizen, economie, royals en koken. Voor financieel journalist Irene van den Berg was 2018 het jaar waarin de Nederlandse banken zich wéér niet van hun beste kant lieten zien. Een overzicht van de bankschandalen en diverse ranglijstjes van duur in Nederland.