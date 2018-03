Is de Samsung Galaxy S9 beter dan de iPhone X?

Jumbo-familie keert 40 miljoen euro uit aan zichzelf

15 maart De familie Van Eerd, eigenaar van supermarktketen Jumbo, heeft veertig miljoen euro van de winst van het concern aan zichzelf uitgekeerd. Dat bedrag is een verdubbeling van de uitkering over het jaar 2016. Het geld is verdeeld over Karel van Eerd en zijn kinderen Colette, Monique en Frits.