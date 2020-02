Irene koopt Arjans kleding: ‘Hij weet niet eens wat er op onze spaarrekening staat’

Irene: ,,Twee keer per maand bezorgt Albert Heijn boodschappen, ter waarde van 100 tot 120 euro.’’



Arjan: ,,Echt? We halen ook nog om de dag extra dingen voor zo’n 20 euro.’’



Irene: ,,In totaal doen we voor ongeveer 400 euro boodschappen. We bestellen zo’n drie keer per maand sushi of pizza en gaan ongeveer acht keer per jaar met het gezin uit eten.’’



Arjan: ,,En natuurlijk als we op vakantie zijn. Afgelopen zomer waren we met zijn vieren in Florida.’’



Irene: ,,Dat kostte voor drie weken bijna 16.000 euro.’’